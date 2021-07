Simão Dias antecipa salários e paga servidores nesta sexta

Valorizar o servidor público municipal tem sido uma das prioridades da Prefeitura de Simão Dias. Nesta sexta-feira (23), a gestão ‘Nossa Gente, Nossa Força’, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, informa a antecipação do pagamento dos salários dos servidores do município.

A Prefeitura de Simão Dias paga os salários referentes ao mês de julho de 2021, dos servidores efetivos, comissionados e contratados. Os salários foram creditados no dia 23 do mês trabalhado, algo jamais visto no município nos últimos oito anos.

Também nesta sexta-feira a Prefeitura de Simão Dias realizou o pagamento do 1/6(sexto ferial) dos professores da Rede Municipal.

É bom frisar que pagar dentro do mês trabalhado é consequência do planejamento traçado pela atual administração no zelo com o dinheiro público e o respeito ao cidadão prestador de serviço em Simão Dias.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias