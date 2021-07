SMTT monta programação educativa especial para a volta às aulas na capital

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju realizará uma série de ações educativas com foco na volta às aulas presenciais das escolas da capital. A primeira ação acontecerá na segunda-feira, dia 26, em frente ao Colégio Arquidiocesano, localizado na rua Dom José Thomaz, no bairro São José, a partir das 6h30.

O objetivo principal das atividades é conscientizar os pais, transportadores escolares e responsáveis para que evitem as infrações de trânsito mais comuns nesses locais, como a formação de fila dupla, o estacionamento irregular e o desrespeito à faixa de pedestres. Além disso, a equipe da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT chamará a atenção dos estudantes para o uso da faixa de pedestre para a travessia segura.

“Vamos aproveitar o momento da volta às aulas presenciais para conversar com os condutores que circulam por essas regiões, diariamente, para alertá-los sobre a importância do respeito as leis e sinalizações de trânsito. A formação de fila dupla, por exemplo, em área escolar causa congestionamento, dificultando a mobilidade. Por isso, estaremos em frente as escolas para dialogar com a sociedade”, conta. Além disso, agentes da SMTT estarão fiscalizando o transporte escolar.

Programação

Segunda-feira, 26

Colégio Arquidiocesano

Horário: 6h30

Terça-feira, 27

Colégio CCPA

Horário: 6h30

Quarta-feira, 28

Colégio Master

Horário: 6h30

Quinta-feira, 29

Colégio Módulo

Horário: 6h30

Sexta-feira, 30

Colégio Amadeus

Horário: 6h30

Fonte e foto SMTT