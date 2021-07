Tático desativa uma fábrica de armas caseiras no Santa Maria

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu nesta quinta-feira (22) um indivíduo suspeito de fabricar armas caseiras no Santa Maria.

A guarnição estava em patrulhamento na região, quando populares informaram que havia uma marcenaria utilizada como faixada para fabricar de arma caseiras.

Ao chegar no local, os policiais visualizaram o suspeito fumando maconha no estabelecimento e o abordaram. No locais foram encontrados várias peças prontas para montagem de novas armas.

Questionado a respeito da prática, o suspeito alegou que estava sendo coagido por criminosos a fabricar as armas e que possuía um artefato pronto em sua residência onde foi encontrado espingarda cal .12 com tambor giratória que comporta 06 munições.

Os policiais conduziram o suspeito para delegacia plantonista para providências legais.