Últimos dias para curtir brincadeiras à moda antiga no Shopping Jardins

Circuito com atividades gratuitas segue alegrando crianças e adultos até o dia 27 de julho em Aracaju (SE)

Amarelinha, Chão é Lava, Labirinto, Jogo da Velha. Quem nunca se divertiu com atividades que atravessam gerações? Até a próxima terça-feira, 27 de julho, o Shopping Jardins convida o público a reviver a infância e compartilhar momentos de alegria com a criançada em um animado circuito de brincadeiras à moda antiga. O acesso ao evento ‘Diverchão’ é gratuito e a recreação está distribuída em diferentes estações instaladas no mall da zona Sul de Aracaju (SE).

Em frente à C&A, crianças e adultos curtem o ‘Jogo da Lava’, uma super brincadeira que mexe com a imaginação e desafia o participante a atravessar o ambiente sem pisar na área vermelha. Próximo ao Cinemark, os aventureiros encontram a Amarelinha, uma das brincadeiras mais antigas do mundo, e na Praça de Eventos Girassol, ao lado do Canephora Café, está o Labirinto.

Na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, as famílias aproveitam o Jardim Encantando, ambiente temático e instagramável para tirar lindas fotos e se divertir com mais brincadeiras. Jogo da velha, elástico, caracol e máquina de pegar pelúcias são as atrações do espaço.

Além de proporcionar muita diversão, as atividades recreativas promovem o desenvolvimento psicomotor da garotada, estimulando o raciocínio, pensamento estratégico, coordenação motora e sensos de direção, organização e planejamento. Em cada estação, o público encontra um totem com QR Code para acessar o mapa do ‘Diverchão’ e aproveitar todo o circuito.

Visita ao lago

Às sextas-feiras e sábados, das 16h às 17h30, acontecem visitas guiadas ao Jardim Central, localizado na Praça de Alimentação Jardins. Enquanto se diverte com a história interpretada por graciosos personagens, o público tem a oportunidade de aprender sobre as espécies criadas no lago, ver os peixinhos de perto, apreciar o jardim e desfrutar de momentos inesquecíveis. Ao final, as crianças ganham o certificado de ‘Amigo dos animais’, como forma de estimular a consciência e o respeito ambiental.

As sessões são gratuitas e reúnem, no máximo, 20 pessoas, sendo 10 crianças acompanhadas por um adulto, seguindo os protocolos de biossegurança necessários. Para participar, basta o responsável pelo pequeno ir ao Balcão de Informações, localizado em frente à Portaria A, apresentar cadastro na plataforma Shopping Jardins Online e agendar previamente a visita.

‘Diverchão’

O quê? Circuito com brincadeiras à moda antiga, visita ao jardim central com contação de história e ambientes para fotos, distribuído em estações instaladas no Shopping Jardins.

Quando? Até 27 de julho, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Foto: Divulgação

Da assessoria