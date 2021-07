Vereador  diz que continua no Podemos, mas continuará na base de Edvaldo

O vereador Cícero do Santa Maria, filiado e eleito no pleito de 2020 pelo (PODEMOS) afirma que a filiação da delegada Danielle Garcia foi um ato da executiva nacional e que o mesmo não tinha conhecimento de tal situação até o momento do convite para formalização do ato de filiação, no dia 20 de Julho de 2021.

O vereador Cícero do Santa Maria informa que respeita a decisão da executiva nacional e deseja a Delegada Danielle sucesso nesse novo desafio.

Além disso, esclarece que, como vereador, continuará fazendo parte da bancada de situação na Câmara de Vereadores de Aracaju, ou seja, aliado político do Prefeito Edvaldo Nogueira.

O vereador destaca que seu principal e mais importante compromisso é com o povo Aracajuano e que continuará trabalhando para melhorar a vida da população mais necessitada da capital.

Da assessoria