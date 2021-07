Aracaju antecipa segunda dose de AstraZeneca a partir de segunda-feira, 26

Aracajuanos que iriam receber segunda dose do imunizante AstraZeneca entre os dias 1º e 7 de agosto poderão antecipar a vacina a partir desta segunda-feira, dia 26. A medida da Secretaria Municipal da Saúde objetiva aumentar a parcela da população totalmente imunizada, diminuindo a exposição das pessoas ao vírus.

Com a antecipação, 5.742 pessoas deverão completar o ciclo de vacinação. Para isso, os imunizantes estarão disponíveis no drive do Parque da Sementeira (não é necessário código), e nas UBSs Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Manoel de Souza (Sol Nascente), Roberto Paixão (17 de Março), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Eunice Barbosa (Coqueiral) e Augusto Franco (Farolândia).

Para receber a segunda dose, é preciso apresentar obrigatoriamente o cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa que irá receber vacina.

Dados

Com o avanço da vacinação na capital, os dados relacionados à codiv têm mantido tendência de queda, nos últimos dias. A taxa de internação nos leitos da rede municipal tem caído, e chegou a 10,9% de ocupação nesta sexta-feira, 23.

De acordo com o balanço de vacinação contra covid-19 desta sexta-feira, Aracaju tem 389.324 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 63,12% da população adulta, acima de 18 anos. Já com ciclo vacinal completo, com duas doses ou dose única administradas, são 118.166 pessoas, 17,77% da população.

Foto assessoria