Atendimento presencial na Semfaz volta ser realizado das 8h às 14h

A partir da próxima segunda-feira, dia 26, o atendimento presencial da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) voltará a ser realizado no período entre 8h e 14h. O retorno cumpre o que determina o Decreto Nº 6.511, considerando os mais recentes dados epidemiológicos analisados pelo Comitê de Operação de Emergência (COE).

É importante ressaltar que o agendamento prévio continua sendo obrigatório, e pode ser realizado através do telefone, pelo 3179-1100, ou pelo site do órgão, no endereço fazenda.aracaju.se.gov.br. A secretaria informa, ainda, que o atendimento para o Plantão Fiscal também retorna ao horário de origem, de 8h às 12h, e que o serviço telefônico, feito pela equipe de call center, ocorrerá de 8h às 17h, sem interrupção.

“Todas as medidas de biossegurança para a prevenção à covid-19 permanecerão em execução, inclusive o uso obrigatório de máscara. A nossa equipe mantém a higienização dos espaços, a disponibilização do álcool 70 e o distanciamento seguro, tanto entre os funcionários quanto entre os contribuintes que optam pelo atendimento presencial”, enfatiza o secretário da Fazenda, Jeferson Passos.

Serviços online

A Secretaria da Fazenda migrou todos os seus serviços para o ambiente virtual, no Portal do Contribuinte, desde o início da pandemia. Desta forma, mesmo com a melhora dos números e todas as medidas de segurança sendo adotadas, optar pelo atendimento virtual ainda é o melhor caminho, tanto pela praticidade e agilidade do serviço quanto para o resguardo da população.

Foto: Arquivo Secom/PMA