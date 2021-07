Presidente da FNP, Edvaldo se reúne com prefeito de SP e discutem pautas do municipalismo

O prefeito Edvaldo Nogueira, na condição de presidente da Frente Nacional de Prefeitos, se reuniu, nesta sexta-feira, 23, com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para convidá-lo para integrar a direção da entidade. Eles se reuniram na sede da Prefeitura de São Paulo, e Nunes aceitou ocupar a 2ª vice-presidência geral da FNP. No encontro, eles discutiram a reforma tributária e a crise do transporte público.

“Tivemos uma reunião muito proveitosa, uma excelente conversa, na qual fiz o convite para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ser o 2º vice-presidente da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos. Ele prontamente aceitou. Este é um reforço muito significativo para a Frente e para o trabalho dos municípios brasileiros, por conta da grande relevância que tem a maior cidade do nosso país”, afirmou Edvaldo.

De acordo com o presidente da FNP, o encontro, do qual também participou o prefeito Duarte Nogueira, serviu para a discussão dos temas de relevância do municipalismo brasileiro. “Aproveitamos para abordar temas nacionais, como a questão do transporte público, que é um dos maiores problemas das cidades, além da reforma tributária. A chegada do prefeito de São Paulo é um importante ativo na luta dos municípios e mostra que estamos fortes no combate à pandemia e juntos no debate do pós-pandemia”, disse.

O prefeito Ricardo Nunes se disse muito satisfeito com a reunião e, sobretudo, com o convite. “A Frente Nacional de Prefeitos desenvolve um trabalho fantástico e eu fico muito feliz em receber este convite. Me integrarei a este diretoria para trabalharmos juntos pelos municípios brasileiros”, declarou.

Foto Marcelo Pereira/Secom-SP