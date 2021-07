Saúde alerta municípios sobre uso correto das doses de vacinas contra a Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta sistematicamente os municípios sobre a correta utilização das doses destinadas ao Programa de Imunização em Sergipe. Em reunião do Colegiado Interfederativo Estadual (CIE), realizada nesta sexta-feira, 23, a Diretoria de Vigilância em Saúde reforçou as orientações técnicas relativas a importância da não utilização da segunda dose (D2) como primeira (D1), pois serão necessárias para completar os esquemas de vacinação já iniciados.

De acordo com a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, a SES envia semanalmente para os municípios nota técnica com as informações necessárias para que não aconteçam erros e trocas no manuseio das doses. “A gente detalha tudo, as remessas que devem ser aplicadas como D1 ou D2, justamente para evitar a utilização da forma incorreta e para que haja a garantia da segunda dose para a população quando chegar na época”, reitera Ana.

Ela salienta ainda que o esquema vacinal só pode ser considerado completo com administração da segunda dose, respeitando o intervalo recomendado para cada tipo de imunobiológico. A enfermeira da SES falou ainda que a nota técnica inclui instruções sobre o correto registro das doses utilizadas. “As orientações são para que os municípios efetivem o registro o mais breve possível, evitando assim que não haja atrasos e incoerências nas informações, ou seja, entre a vacina que o usuário recebeu e as doses que foram administradas. Além da nota técnica, estabelecemos contato direto por ligações e outros meios”, destaca Ana Beatriz Lira.

Foto SES