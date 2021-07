SergipePrevidência e Sead lançam Programa Educação Previdenciária

Constituído por uma série de cartilhas e atividades, o programa disponibiliza, aos segurados e seus dependentes previdenciários, ações e conhecimentos básicos sobre Finanças e Previdência, e , aos servidores públicos estaduais, capacitações para otimizar o atendimento

O SergipePrevidência e a Secretaria de Estado da Administração (Sead) acreditam no poder da informação e lançam o Programa Estadual de Educação Previdenciária (PEEP). Constituído por uma série de cartilhas e atividades, o programa disponibiliza, aos segurados e seus dependentes previdenciários, ações e conhecimentos básicos sobre Finanças e Previdência, e , aos servidores públicos estaduais, capacitações para otimizar o atendimento.

“Pensado para todas as pessoas envolvidas com serviços de concessão de aposentadoria e de pensão, do Governo do Estado, o PEEP abrange desde os servidores ativos, aposentados, pensionistas e dependentes previdenciários até as equipes de Recursos Humanos das secretarias e órgãos, e dos Conselhos Deliberativo e de Previdência Estaduais”, explica o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade.

Disponíveis no site do SergipePrevidência, as cartilhas informam as regras e os documentos obrigatórios para os pedidos de concessão de aposentadoria e de pensão, além de orientações e dicas de Educação Financeira, ações preparatórias para a aposentadoria e Guia de Serviços do SergipePrevidência.

