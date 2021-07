Confiança é derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 na 14ª rodada da Série B

A arena Batistão foi palco da partida entre Confiança e Botafogo neste sábado (24/07) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo jogando dentro de casa, a equipe sergipana não conseguiu superar o time carioca.

O Botafogo venceu por 1×0. O time alvinegro marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo. O gol foi marcado aos 45 minutos, o atleta Romildo acertou um belo chute da entrada da área no canto direito goleiro Rafael Santos.

Com a derrota, o Confiança segue na lanterna do Série B, com apenas 10 pontos em 14 jogos. Na próxima rodada vai enfrentar a equipe do Brusque no sábado (31/07) às 21 horas.

Foto: Lucas Almeida/ Ascom Confiança

Fonte FSF