Lagarto, Confiança e Maruinense vencem na 2ª rodada do Sergipano SUB-20

A segunda rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1, teve início e foi concluída na tarde deste sábado (24/07) com todos os jogos no mesmo horário. O Lagarto recebeu no estádio Paulo Barreto, em Lagarto, a equipe do Sergipe. Os donos da casa venceram por 2×0, com gols do lateral-esquerdo Jeferson e do atacante Alan Oliveira.

Em Pedrinhas, o Confiança venceu o América por 2×0, com gols de Davi e Pedro Piauí. A partida aconteceu no estádio Roberto Silva. No município de Frei Paulo, no estádio Jairton Menezes, Freipaulistano e Atlético Gloriense ficaram no empate em 0x0. Em Aracaju, no estádio Adolfo Rollemberg, o Maruinense venceu por 1×0, a equipe do Itabaiana. O gol do fantasminha foi marcado pelo atleta Jefferson de Andrade

O estadual tem sequência no próximo sábado (31/07), com a terceira rodada. Acompanhe os confrontos:

Sábado (31/07)

15h – Confiança x Maruinense, estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju

15h – Dorense x América de Pedrinhas, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

15h – Atlético Gloriense x Lagarto, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

15h – Boca Júnior x FreiPaulistano, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

Foto: Ricarddo Rocha/Ascom Lagarto FC

Fonte FSF