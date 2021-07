Covid-19: Prefeitura de Aracaju vacinou 5.009 pessoas neste sábado

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando, a cada dia, com a campanha de imunização da população contra a covid-19. A capital está há três dias sem registrar óbito decorrente desta doença.

Neste sábado, 24, a gestão municipal vacinou mais 5.009 pessoas. Com mais essa parcela da população imunizada, a capital totaliza, até o momento, 326.019 pessoas vacinadas, sendo 49,03% com a primeira dose e 18,17% com o esquema vacinal completo.

No dia de hoje, o cronograma contemplou, com a primeira dose, os aracajuanos de 31 anos. Os demais públicos, estabelecidos pela SMS anteriormente, seguem tomando tanto a primeira quanto a segunda dose.

Locais

Neste fim de semana, estão sendo disponibilizados seis pontos fixos, que funcionarão das 8h às 16h: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (na avenida Augusto Franco).

Além deles, os dois drive-thrus, localizados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores 28BC, estarão disponíveis das 8h às 17h. Para estes locais, é preciso se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

No auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (Siqueira Campos), o horário de funcionamento é das 8h às 16h, mas apenas para aplicação da segunda dose em gestantes e puérperas. Para esse grupo, é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e um documento que comprove a gravidez ou puerpério.

Vale frisar que a aplicação da segunda dose ocorre em três pontos: drive-thru da Sementeira, até às 17h, e as UBSs Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Hugo Gurgel (Coroa do Meio), até as 16h.

Alívio e felicidade

No drive-thru montado no 28BC, Walace Gonçalves Pereira, de 31 anos, classificou o momento como extremamente importante. Ele conta que a pandemia abriu feridas em sua família que jamais serão fechadas. “Perdi meu avô para essa doença, familiares foram contaminados, além do que foi causado na sociedade. Para mim, isso é extremamente importante, porque tenho filho pequeno, esposa. Espero que todos tenham essa consciência de tomar a vacina que, além de se proteger, você está protegendo o resto da sociedade, e contribuindo para que a normalidade volte”, destacou.

Patrícia Feitosa de Assis, 31, também esteve no drive do 28BC. Mostrando-se aliviada, ela também não vê a hora de toda a população ser imunizada.

“Meu sentimento é de alívio e de esperança. Espero que as demais pessoas se vacinem. Foi difícil no início, mas, com fé em Deus, a gente vai superar”, disse Patrícia.

No Aracaju Parque Shopping, Kely Jesus Fernandes dos Santos, 31, disse estar emocionada.

“Espero que as pessoas se conscientizem e venham tomar a vacina para não termos sintomas graves”, resumiu Kely.

Ainda no Aracaju Parque Shopping, Greyciane Nunes da Paixão, 31, não escondeu o tamanho de sua felicidade. “É muito importante e estou muito feliz, porque tenho filho e preciso proteger quem está em casa também. Eu aconselho tomar, não vai servir só a nós, mas às pessoas ao nosso redor”, colocou.

Na Estação Cidadania, Roseli Bispo dos Santos, 31, externou sua gratidão e conclamou para que todos sejam imunizados o quanto antes. “Estou muito feliz. Venham tomar vacina, porque é muito importante”, sintetizou.

Selma de Jesus Souza, 31, também se dirigiu à Estação Cidadania e o seu sentimento pôde ser sintetizado em uma palavra: ”alívio”. “É bom prevenir para garantir a saúde”.

Na Uninassau, Renata França Maciel, 31, enalteceu o atendimento das equipes que estavam aplicando a vacina. “O atendimento foi rápido, não está cheio. Até agora, está tranquilo. Vamos ver se vai ter ou não reação. Nesse momento, acho importante, todos têm de se vacinar logo para a vida voltar ao normal”, afirmou.

Cronograma

Neste domingo, 25, a campanha municipal de vacinação contra a covid-19 segue direcionada a pessoas com 31 anos, além da aplicação nas pessoas com agendamento referente à segunda dose, bem como grávidas e puérperas.

Foto Sérgio Silva