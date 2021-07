Defensoria Pública abre inscrições para estágio em três áreas

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe abriu inscrição para estágio remunerado nos cursos de Direito, Administração e Sistema de Informação ou Sistema de Internet (Com conhecimento em web designer). Os interessados poderão se inscrever, através do site www.defensoria.se.def.br a partir das 12h do dia 26 de julho e às 12h do dia 6 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 20.

Para concorrer, o candidato deverá estar matriculado pelo menos no terceiro ano do curso de graduação e até o limite de seis meses da data prevista para conclusão do curso.

As vagas serão destinadas para as unidades da Defensoria Pública localizadas em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Simão Dias. Mais informações consulte o Edital no site ou através do telefone (79) 3205.3800.

Fonte: Defensoria Pública