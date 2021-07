Dr. Emerson muda para o PSB e o Cidadania perde duas lideranças fortes em apenas uma semana

O ex-vereador de Aracaju, Dr. Emerson, migra do Cidadania para o PSB, neste domingo (25) por opção política. Emerson já esteve na sigla, foi para o PT, onde elegeu-se vereador, se transferiu para a Rede, em seguida para o PPS e Cidadania, legenda que fundou em Sergipe.

Dr. Emerson ingressa no PSB levando com ele o Movimento Mandato Participativo, composto por profissionais de várias áreas, inclusive colegas, além de políticos que sempre estiveram com ele a busca de mudanças na política. Foi Dr. Emerson que levou o senador Alessandro Vieira para o Cidadania, indicando-o presidente e se tornando vice-presidente em Aracaju, onde deixou o cargo em janeiro deste ano.

Para filiar-se ao PSB, Dr. Emerson vinha conversando com a direção estadual do partido, mais diretamente com o ex-deputado federal Valadares Filho, que abriu as portas para o seu retorno à sigla. Emerson será candidato a deputado federal e a partir desta semana amplia seu diálogo, para a filiação do bloco que o acompanha já há algum ano.

Desde que deixou a Vice-presidência do Cidadania que o Dr. Emerson não tem aparecido em reuniões do partido e nem fala em política referindo-se à sua ex-legenda. A informação que chega ao Faxaju Online é de que Dr. Emerson deixa o partido por opção pessoal, mas sem qualquer divergência com o senador Alessandro Vieira, que fora indicado por ele para disputar o pleito em 2018, quando elegeu-se ao Senado.

É a segunda baixa que o Cidadania sofre em uma semana: a primeira foi da delegada Daniella Garcia, que trocou a sigla pelo Podemos e que levará com ela parte de filiados ao Cidadania. Danielle tem dito que trocou de legenda porque não queria seguir o comando do senador Alessandro, mas deixou claro que não houve rompimento.