Força-tarefa continua fiscalizando cumprimento das medidas de biossegurança na cidade Aracaju

A força-tarefa da Prefeitura de Aracaju, coordenada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), deu continuidade neste sábado (24), aos trabalhos de fiscalizações em estabelecimentos comerciais com o objetivo de fazer cumprir as medidas de biossegurança de combate à proliferação da covid-19, estabelecidas em decreto pelo Poder Executivo Municipal. Neste sentido, as equipes visitaram bares, restaurantes, supermercados e salões de festas em diversos bairros da capital.

De acordo com o decreto, bares e restaurantes, assim como salões de festas, supermercados e serviços não essenciais podem funcionar aos finais de semana, mas apenas com a capacidade de 50%, além de disponibilizar álcool gel aos clientes. Também é preciso respeitar o toque de recolher, que está em vigor às sextas-feiras e sábados, das 22h às 5h.

O coordenador Técnico Operacional da Defesa Civil, Robson Rabelo de Santana, que esteve presente na ação de inspeção, afirmou que não houve intercorrência.

“Percorremos alguns estabelecimentos comerciais em diversos bairros da capital, como salões de festas, sorveterias, bares e restaurantes, locais que tendem a ter aglomeração de pessoas. Começamos a fiscalização depois das 15h, justamente para observar as pessoas chegando em salões de festas e ter a oportunidade de conscientizar quem está organizando, para que fique ciente de que nós estamos atentos quanto à questão da aglomeração”, destacou Robson Rabelo.

O coordenador disse, ainda, que todos os estabelecimentos inspecionados estavam com a ocupação permitida, que é de 50%.

“Nos salões de festas, por exemplo, as quantidades de mesas e cadeiras estavam conforme o decreto e no setor de sorveteria, que tem maior rotatividade, funcionários limpavam as mesas de modo a evitar qualquer tipo de contaminação pelo coronavírus”, relatou.

Robson Rabelo fez questão de salientar que, em todas as abordagens, as equipes da força-tarefa orientaram também sobre o horário de funcionamento. “Para que, a partir das 21h, eles estejam encerrando suas atividades, já que às 22h começa o toque de recolher. Esclarecemos outras dúvidas e não houve nenhuma intercorrência”, finalizou.

Estão envolvidos nessa operação os órgãos que compõem a Semdec, sendo eles a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), Defesa Civil e Procon Aracaju.

