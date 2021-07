José Carlos Machado convida o ex-deputado Jorge Alberto a ingressar no DEM

O presidente estadual do Democratas em Sergipe, José Carlos Machado reuniu-se na sede do partido Democratas, com o ex-deputado estadual por um mandato e ex-deputado federal por dois mandatos, Jorge Alberto.

Na oportunidade, relembraram sobre os quatro anos que conviveram na Câmara Federal e sobre o momento político atual e as próximas eleições.

“Trata-se de um excelente quadro e durante a conversa o convidei para ingressar no DEM e disputar um mandato nas próximas eleições”, informou Machado.

Jorge Alberto respondeu de pronto que gostaria de participar de uma chapa majoritária. “Ficamos de ter outras conversas e disse-lhe que gostaria de vê-lo no nosso partido na luta pelo ressurgimento do DEM”.

Por Abrahão Crispim