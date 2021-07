Polícia Militar apreende som automotivo em Riachuelo

No início da tarde deste sábado (24), policiais da 3ª CIPM apreenderam um som automotivo por perturbação do sossego alheio na cidade de Riachuelo.

A equipe Leopardo 05 recebeu denúncia por telefone funcional que relatava sobre um veículo que estaria no Bar da Vovó, no centro da cidade, com som em volume abusivo.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais constataram que a denúncia era verídica.

O responsável pelo veículo foi informado que teria a aparelhagem sonora recolhida por perturbação do sossego alheio. O TCO foi confeccionado e o som apreendido.

