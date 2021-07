Ação educativa de trânsito do Detran/SE alusiva ao dia do motociclista

Somente neste ano, 197 pessoas morreram em Sergipe em decorrência de acidentes de trânsito. Destas, 33 foram vítimas de quedas com motocicletas, segundo dados do Instituto Médico Legal (IML).

Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre os riscos de acidentes e mortes no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) realizará na terça-feira, 27, Dia do Motociclista, às 8 horas, uma ação educativa na avenida Ivo do Prado, em frente ao Museu da Gente Sergipana, em Aracaju.

A orientação a esse público contará com a participação do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/SE), da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPtran) e do IML.

Ascom Detran/SE