Aracaju vacinou cerca de 7 mil pessoas contra covid-19 neste final de semana

Neste domingo (25), assim como no sábado (24), o cronograma contemplou, com a primeira dose, os aracajuanos de 31 anos. Os demais públicos, estabelecidos pela SMS anteriormente, seguem tomando tanto a primeira quanto a segunda dose.

Somente neste fim de semana (sábado e domingo), a gestão municipal vacinou 6.920 pessoas, sendo 5.009, no sábado, e 1.911, neste domingo. Com mais essa parcela da população imunizada, a capital totaliza, até o momento, 327.068 pessoas vacinadas, o que representa 49,18% da população geral da capital.

Para atender a demanda deste fim de semana, foram disponibilizados seis pontos fixos: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (na avenida Augusto Franco).

Além deles, também funcionaram os dois drive-thrus, localizados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores 28BC. No auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (Siqueira Campos), foi aplicada a segunda dose em gestantes e puérperas.

Foto André Moreira

Com informações da AAN