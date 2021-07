Condutor embriagado provoca engavetamento na Avenida Augusto Franco

A CPTRAN foi acionada para atender uma ocorrência de acidente com vítimas na avenida Augusto Franco e chegando ao local constatou mais um condutor embriagado ao volante

Três veículos se envolveram no acidente e um deles, teve um condutor que ao fazer o teste do bafômetro deu 1.15 mg/l de álcool expelido no ar (a partir de 0.34 mg/ l, gera o flagrante)

O caso foi levado a plantonista para os devidos procedimentos legais.

Ainda no domingo (25), por volta das 16 horas, na rua Espírito Santo em Aracaju, um veículo tipo HB20 colidiu com uma moto, tendo o motociclista que ser atendido pelo SAMU.

Já o condutor do HB20 se recusou a fazer o teste e como estava com sintomas visíveis de EMBRIAGUEZ, foi conduzido a delegacia para procedimentos legais.

Informações e foto CPTran