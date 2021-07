Defesa Civil de Aracaju emite alerta de chuvas de até 50 mm nas próximas 24 horas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil, órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta na manhã desta segunda-feira, 26, para a possibilidade de chuvas nas próximas 24h, com volume previsto de até 50 milímetros (mm).

De acordo com a Defesa Civil, com base em dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), entre 0h e 9h de hoje, choveu o equivalente a 20 mm.

O volume, segundo a Defesa Civil, não chegou a causar transtornos à população, em virtude do bom funcionamento do sistema pluviométrico da capital sergipana, que tem reagido bem à carga d’água, em virtude de ações preventivas executadas pela Prefeitura em toda a cidade.

Até o momento, a Defesa Civil não registrou ocorrências. “Nenhum registro pelo 199. De modo geral, está tudo tranquilo. Nas últimas horas, a concentração maior de chuvas ocorreu na zona Norte, principalmente no bairro Porto D’Anta, volume que a capital consegue absorver rapidamente. Nas próximas 24h, a previsão é que caiam 50 milímetros”, destacou o coordenador da Defesa Civil municipal, major Silvio Prado.

Ainda conforme o coordenador, diante da possibilidade da precipitação, a Prefeitura está com equipes em alerta, monitorando os possíveis pontos de alagamentos da cidade.

Para manter a população informada sobre o fenômeno meteorológico, a Defesa Civil encaminhou, via SMS, aviso para mais 50 mil números cadastrados, com o objetivo de alertar as pessoas que residem em áreas de risco.

Atuação conjunta

Além da vigilância da Defesa Civil, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

Contatos

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, caso seja registrada alguma ocorrência que demande maior atenção das equipes, além de enviar mensagem para o 40199 e receber alertas sobre mau tempo no celular.

Por Tirzah Braga