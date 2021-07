Deputada sugere que a SE-255 receba o nome de ex-prefeito

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) apresentou Projeto de Lei denominando Rodovia Prefeito Manoel de Souza, a Rodovia SE-255, no trecho que interliga os municípios de Campo do Brito e Macambira. A propositura, protocolada na manhã desta segunda-feira (26), será para as comissões temáticas e depois para análise dos deputados, no plenário da Assembleia Legislativa.

“Seu Main, como era conhecido, sempre foi um homem à frente do seu tempo. Um empreendedor, com forte espírito de liderança”, disse Maria, lembrando que ele muito contribuiu para o desenvolvimento de Campo do Brito, em cujo município nasceu e foi gestor por dois mandatos (2005-2008 e 2009-2012). “Através da promoção de políticas públicas eficientes e eficazes em áreas importantes, a exemplo da saúde, educação e assistência social ,deu grande contribuição”, ponderou Maria.

Para a deputada, Seu Main, que faleceu em 2013, “deixou um legado imaterial de simplicidade, honradez, honestidade, devoção à família e amor a Campo de Brito e ao seu povo”. No seu entender, diante de tudo o que fez, nada mais justo que homenageá-lo, emprestando o seu nome à tão importante Rodovia.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça