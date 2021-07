Deputado pede que MPE e MPF apurem demissão de servidor da Prefeitura de Aracaju

O deputado estadual Gilmar Carvalho protocolou nesta segunda-feira, 26, uma Representação Criminal para que os Ministérios Públicos Estadual e Federal apurem a demissão do servidor Flávio Cardoso Valença, ocupante do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete I na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Aracaju.

Gilmar apresentou as Representações aos órgãos embasado pela publicação na edição de 15 de julho de 2021 do Diário Oficial do Município de Aracaju, numa decisão por meio da qual a PMA aplicou ao referido servidor, a penalidade administrativa de destituição do cargo em comissão, tendo em vista a prática da conduta de “transferir valores do Fundo Municipal de Saúde para sua conta pessoal”.

“Diante do relatado é imprescindível que o MPE e o MPF apurem se houve a prática do crime de peculato ou de outros delitos previstos na legislação penal”, salientou o parlamentar.

Por Assessoria Parlamentar