Em três dias, PM atende 1.328 acionamentos, 24 prisões e 900 registros de perturbação do sossego

Na manhã desta segunda-feira, 26, a Polícia Militar divulgou um resumo das ações realizadas para fiscalizar as medidas que devem ser tomadas para o enfrentamento ao novo coronavírus.

As ações ocorreram nos dias 23, 24 e 25 de julho em todo o estado, e contou com a participação de vários órgãos, entre eles Defesa Civil, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Procon, Guarda Municipal, Bombeiro, Polícia Civil.

A Polícia Militar intensificou seu trabalho em todos os municípios, visando o cumprimento das medidas de restrição publicadas pelo Comitê Técnico-Científico do Governo do Estado.

Segundo o comandante do Policiamento Militar da Capital, coronel Neto, o empenho da tropa teve resultados positivos em comparação ao fim de semana anterior. “Houve uma pequena redução nos números, mas muito significativo. Certamente, com a continuidade das ações de fiscalização, esses números diminuirão gradativamente”, disse.

O comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Fábio Rolemberg destacou o grande número de efetivo extraordinário empregado no interior do estado.. “Intensificamos a fiscalização em lugares com maior propensão à aglomerações, perturbação do sossego, espaço inadequado, descumprimento das regras de horário, enfim, estabelecimentos desrespeitando as medidas de enfrentamento a Covid-19”, declarou coronel Rolemberg.

Durante os três dias de ações, ocorreram 1.328 acionamentos, que resultaram em 24 prisões, 900 registros de perturbação do sossego, 74 descumprimento de decreto, 9 festas clandestinas e 112 estabelecimentos fechados.

Fonte PM