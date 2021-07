Energisa leva projetos de eficiência energética para prédios do Tribunal de Justiça de Sergipe

Empresa realizou a troca de lâmpadas e instalou placas solares

Mais do que fornecer energia elétrica de qualidade, a Energisa Sergipe trabalha intensamente para preservar o meio ambiente e promover o bem-estar à população, incentivando o consumo eficiente, sem desperdícios e riscos. E como parte dessas ações, a Energisa Sergipe realizou a instalação de sistemas de geração de energia solar e a troca de lâmpadas nos prédios do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) dos municípios de Propriá, Simão Dias e Canindé do São Francisco. Essa iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), que é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O projeto contemplou a instalação de dois sistemas de geração de energia solar fotovoltaica nos fóruns localizados nos municípios de Propriá e Simão Dias. Além disso, foram substituídas 441 lâmpadas florescentes por LED no Fórum de Propriá, 378 no prédio do TJSE de Simão Dias e 176 luminárias no Fórum de Canindé do São Francisco

“As ações introduziram novas tecnologias e o uso de energia solar nesses locais, o que proporcionou uma redução de 136 MWh/ano no consumo de energia, proporcionando uma redução na conta de energia elétrica em torno de R$ 66 mil por ano. Além da economia, a troca de lâmpadas comuns por novas de tipo LED deu mais conforto visual às pessoas, além de contribuir para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta”, explica Pedro Lins, responsável pelas ações do Programa de Eficiência Energética da Energisa Sergipe.

O presidente do TJSE, Edson Ulisses Guimarães, destacou a importância da parceria com a Energisa. “A nossa parceria com a Energisa rende excelentes frutos para a coletividade e contribui para a disseminação de uma cultura voltada para preservação do meio ambiente e sustentabilidade do planeta. As fontes alternativas de energia devem sempre ser buscadas, tanto para reduzir gastos, garantindo eficiência, como para proteger e minimizar os impactos ao meio ambiente”, afirma.

Importante destacar que os projetos de eficiência energética são selecionados por meio de chamada pública e desenvolvidos em parceria com a Energisa. O objetivo é promover o uso eficiente e racional de energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais para combater o desperdício da energia elétrica.

Investimentos

De janeiro a junho de 2021, foram investidos mais de R$ 1,3 milhões em projetos de eficiência energética beneficiando órgãos públicos, instituições sociais e hospitais. Em 2020, as ações somaram mais de R$ 3,5 milhões contribuindo para o uso eficiente e racional de energia elétrica, economia nos gastos com a iluminação pública, garantindo cidades mais bem iluminadas, e a redução do consumo de energia em prédios públicos como hospitais e instituições assistenciais.

Por Adriana Freitas