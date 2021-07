Estabelecimentos autuados por descumprirem medidas de combate à Covid-19

As fiscalizações da Força-tarefa de combate à Covid-19 continuam surpreendendo estabelecimentos descumprindo as resoluções do Governo do Estado, que tem o objetivo diminuir a disseminação do vírus em Sergipe. No último sábado, 24, oito estabelecimentos foram autuados; já na sexta, 23, foram quatro autuações e três notificações.

A autuação significa que o estabelecimento foi notificado anteriormente e continua descumprindo as medidas. Nesse caso de reincidência, é gerado um processo administrativo e o responsável pelo estabelecimento tem 10 dias para comparecer à vigilância e levar sua justificativa. Depois ele é julgado pela comissão da Vigilância. “Todos os estabelecimentos estavam infligindo a lei, estavam abertos fora do horário permitido. No caso de sábado, os estabelecimentos devem fechar às 21h e 22h é o toque de recolher”, disse a Fiscal Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Ana Paula Aciole.

A fiscal observa ainda que, como os números de casos de covid-19 e óbitos estão em queda, os estabelecimentos estão descumprindo mais as medidas, e alerta que essa atitude pode contribuir com a piora da pandemia em Sergipe.

“Como os casos de covid vem diminuindo, os bares estão aumentando a quantidade de clientes. Isso nos preocupa muito, no caso da aglomeração e propagação do vírus. A preocupação da Vigilância Sanitária é estar na rua e tentar barrar essa propagação, para que não ocorra uma terceira onda. Não queremos que os estabelecimentos voltem a fechar e aquele cenário volte a acontecer. Então estamos chegando nos estabelecimentos e orientando para que a turbulência não volte a ocorrer”, destaca Ana Paula.

A Força-tarefa é composta pela Vigilância Sanitária Estadual, Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Os locais fiscalizados na sexta e sábado foram: Siqueira Campos, Cidade Nova Luzia, Hermes Fontes, Sol Nascente, Coroa do Meio, Atalaia e Inácio Barbosa.

Fonte e foto SES