Gustinho Ribeiro destina R$ 1 milhão para o Hospital São Luiz Gonzaga, em Itabaianinha

Durante visita ao município de Itabaianinha, nesta sexta-feira, 23, o deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para o Hospital São Luiz Gonzaga.

O anúncio aconteceu durante visita ao hospital, que é um dos mais antigos da Região Sul, e passa por uma obra de ampliação e reestruturação das dependências da unidade.

“Estou muito feliz em poder contribuir com a reestruturação e a modernização que o Hospital São Luiz Gonzaga vem passando. A saúde do nosso estado sai fortalecida, assim como toda população da Região Sul que ganhará um hospital cada vez mais estruturado e com qualidade nos serviços prestados. Sei da importância do SUS para nossa gente e o meu compromisso é continuar trabalhando para trazer recursos e levar uma saúde de qualidade para todos os sergipanos”, afirmou Gustinho.

Fonte e foto assessoria