Hospital de Urgência registra mais de 350 atendimentos durante final de semana

No final de semana, período compreendido entre 23 a 26 de julho, a estatística de atendimentos registrados no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) foi de 351 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, 59 deles precisaram continuar em observação ou internados para reavaliação médica. São atendimentos com diagnósticos variados e que vão de traumas a casos clínicos.

Foram 127 registros entre a sutura e ortopedia, 31 atendimentos entre a oftalmologia e o otorrino, 104 atendimentos a usuários na Ala Azul, além de 20 pacientes atendidos no Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza. A pequena A.I.S, 6, foi uma paciente que precisou de atendimento durante o final de semana, após passar por um mal estar em casa.

“Ela acordou bem, tomou café e no início da tarde começou a sentir dor abdominal e ânsia de vômito. Corri com ela para o hospital e, graças a Deus, está medicada e passou por exames, daqui a pouco receberemos alta médica”, destacou a diarista Karla Isabela Souza, mãe da pequena paciente.

Foram registrados 7 vítimas por acidente automobilístico, 13 vítimas por acidente motociclístico, 15 pessoas com queixas de dor abdominal, 27 vítimas de queda, 16 pacientes com suspeitas de AVC, além de 2 vítimas por arma branca e uma por arma de fogo.

Fonte e foto SES