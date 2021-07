Jucese disponibiliza deferimento automático para livro digital

A novidade busca facilitar a análise de processos desempenhada por analistas, diminuindo consideravelmente o tempo de serviço

Investimentos em tecnologia estão sendo aplicados para melhorar os serviços oferecidos pela Junta Comercial de Sergipe (Jucese). Em vista disso, novas funcionalidades de deferimento automático foram implantadas para benefício dos seus usuários. As transformações digitais passam a valer já no segundo semestre deste ano.

A novidade busca facilitar a análise de processos desempenhada por analistas, diminuindo consideravelmente o tempo de serviço. “Se antes a autenticação dos livros digitais era feita em até 24 horas pelos nossos técnicos, por exemplo, agora será concluída imediatamente através do deferimento automático. A Jucese segue inovando em tecnologia e garantindo uma célere resposta aos seus usuários”, afirma o presidente da autarquia, Marco Freitas.

Com a entrada da Instrução Normativa Nº 82, que permite o deferimento automático dos livros digitais mediante termo de abertura e encerramento padrão determinado pelo Ministério da Economia, a assinatura e-CPF – até então obrigatória para o sócio da empresa com certificado digital – poderá ser substituída pela assinatura e-CNPJ, caso seja do interesse do empresário. Outra facilidade implantada diz respeito à consulta prévia de nome empresarial, que também será concluída mediante deferimento automático.

Ainda, segundo Freitas, a automatização dos procedimentos revolucionou a maneira como as Juntas Comerciais em todo o país articulam seus planos e desenvolvem estratégias de melhoramento. “Em Sergipe não é diferente. Os avanços aplicados contribuem para mantermos as melhores colocações entre os estados mais rápidos para se abrir uma empresa no Brasil. Isso é resultado do empenho do Governo do Estado e dos nossos colaboradores”, conclui.

