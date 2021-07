O presidente do Diretório Estadual do DEM, José Carlos Machado esteve reunido nesta segunda-feira (26) com o atual Presidente da Câmara de Estância, vereador Misael Dantas. Durante o encontro, Machado disse que “falamos sobre os acontecimentos das eleições de 2018 e principalmente do momento atual político do nosso estado e também das eleições 2022.

Para Machado, “Misael Dantas é de um excelente quadro e conhece profundamente os problemas de Estância e de toda Região Sul do estado de Sergipe”.