Operação Lei Seca flagra 20 condutores infratores e dois presos por embriaguez

A Companhia de Polícia de Trânsito da Polícia Militar (CPTran) autuou ao menos 20 condutores por conduzirem veículos sob o efeito de bebidas alcoólicas durante o último final de semana na Grande Aracaju. Dois deles foram detidos pelo crime de embriaguez ao volante. No período, também foram registrados acidentes de trânsito.

Condutores que fizeram o teste do bafômetro e constatou álcool no ar expelido e aqueles que se recusaram a fazer tiveram suas habilitações recolhidas para processo de suspensão e vão pagar uma multa de R$ 2.954 reais .

Dois deles tiveram que ser levados a delegacia por atestarem 0.84 e 0.96 mg/ l de álcool expelido no ar (a partir de 0.34 mg/ l, o condutor já deve ser conduzido pelo crime de embriaguez ao volante previsto no ART 306 do Código de trânsito brasileiro).

Informações e foto CPTran