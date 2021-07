PC desarticula ponto de venda de drogas no povoado Colônia Treze

Policiais civis da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto prenderam em flagrante Ricardo Luiz Fraga Santos, 44, Robério Leal de Santana, 42, e Maria de Fátima Gomes, 47, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram na noite do sábado (24).

Segundo o delegado Allison Lial, os suspeitos já eram investigados pelo setor de entorpecentes da unidade policial há alguns meses. De acordo com o apurado, eles comercializavam as drogas cocaína e maconha em um bar situado na Pista 4, região conhecida como “Galo Assanhado”, no povoado Colônia 13.

“Havia diversas denúncias anônimas desde que assumimos a divisão, relatando intenso tráfico de drogas na região, especialmente aos finais de semana. Organizamos uma operação com policiais da Divisão, que culminou na confirmação da procedência das informações recebidas pelo Disque-Denúncia (181)”, detalhou.

Na ação policial, foram apreendidos cerca de 170 tubos utilizados para acondicionar a droga cocaína, além da droga maconha, celulares, dinheiro em notas fracionadas, entre outros objetos. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Lagarto, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil orienta que informações sobre tráfico de drogas e outros delitos podem ser sigilosamente encaminhadas pela ferramenta Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP