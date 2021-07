Polícia Civil entrega cinco novas viaturas para reforço do policiamento em Sergipe

A Polícia Civil realizou a entrega de cinco novas viaturas para as delegacias das cidades de Barra dos Coqueiros, Cristinápolis, Indiaroba, Boquim e Ribeirópolis. A entrega foi feita na manhã desta segunda-feira (26), na sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em Aracaju. As novas viaturas serão usadas no combate ao crime nas cidades do interior e na Região Metropolitana da capital.

As cinco novas viaturas são de modelo S10, a diesel e com tração 4×4. Os veículos foram locados pela SSP e vão reforçar a frota das delegacias dos cinco municípios, aumentando a presença da instituição nessas localidades. As novas viaturas já estão caracterizadas com a nova identidade visual da Polícia Civil e já estão prontas para atuar no reforço da segurança pública da população sergipana.

O coordenador das delegacias do interior, Jonathas Evangelista, explicou que os municípios que receberam as viaturas foram priorizados pelas proximidade com outras unidades da federação e também em decorrência da extensão territorial. “Com relação ao interior do estado, nós priorizamos as cidades que fazem divisa com outro estado – Cristinápolis e Indiaroba – e municípios que possuem muitos povoados na área rural”, destacou.

O delegado Gledson Santos, recém-empossado pelo Governo de Sergipe, está lotado em Boquim. Ele recebeu as chaves da caminhonete do coordenador operacional das Delegacias do Interior, delegado Fábio Pereira. “É uma demanda da Delegacia de Boquim e que agora será empregada para melhorar a prestação de serviços ofertada à comunidade local”, reconheceu.

Fonte e foto SSP