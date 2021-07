Santo Amaro vacina população acima dos 30 anos e antecipa 2ª dose

A Prefeitura de Santo Amaro das Brotas, estará vacinando a partir desta terça-feira, 27, o público de acima dos 30 anos, sem comorbidades. A Secretaria da Saúde do município informa, também, que a aplicação da segunda dose do imunizante nos profissionais da educação foi antecipada para quarta-feira, 28.

Em Santo Amaro, dois pontos de vacinação estão disponíveis para imunizar a população com a primeira dose – a Unidade Básica de Saúde (UBS) Sargento Vivaldo, situada na Praça São José, no Centro da cidade e o Posto de Saúde Irmã Ivone, localizado na rua Irmã Elvira Del Vecchio, n°75, também no Centro – sendo preciso a retirada da senha, às 10h e o retorno para a aplicação da vacina, às 14h. Os que residem na Zona Rural, serão vacinados em sua localidade.

Já a aplicação da segunda dose da vacina nos profissionais da educação, será na quarta (28), a partir das 9h, no Posto de Saúde Irmã Ivone, por ordem de chegada. Para vacinação com a primeira ou segunda dose, é necessário apresentar um documento com foto e comprovante de residência.

Profissionais da Educação

A prefeitura de Santo Amaro das Brotas foi a primeira do estado à incluir os profissionais da educação no calendário de vacinação. No dia 12 de maio, a Secretaria da Saúde começou a vacinar os professores e servidores de todas as escolas do município.

A cidade retoma o pioneirismo ao antecipar a aplicação da segunda dose do imunizante nestes profissionais, que só receberiam em meados do mês de agosto. O adiantamento visa garantir que o retorno às aulas presenciais ocorra com segurança.

Por Victor Prado

Foto assessoria