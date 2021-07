Saúde de Aracaju realiza acolhimento de auxiliares de apoio das redes

Com o objetivo de orientar e capacitar os novos profissionais de atendimento, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou acolhimento dos recém-contratados para o cargo de Auxiliar de Apoio das Redes, via Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Saúde.

O acolhimento foi realizado nesta segunda-feira, 26, no Centro de Educação Permanente em Saúde (Ceps), e contou com a participação dos profissionais que atuarão nas Redes da Saúde. De acordo com a secretária adjunta da SMS, Andressa Torquato, hoje foi feita uma apresentação do serviço, pois a qualidade no atendimento exige comprometimento.

“Explicamos o processo de trabalho e como é o funcionamento dentro das Unidades. Ao acolher esses novos trabalhadores, temos como finalidade recompor a nossa rede e levar o serviço de saúde de melhor qualidade para a população. Os contratados vão trabalhar no acolhimento na recepção das Unidades, o que define o restante do atendimento, ficando a primeira impressão de todo o serviço. Abordamos, também, a humanização no atendimento, que é algo muito importante oferecido ao paciente, e que se baseia no diálogo, respeito ao outro, responsabilidade, cooperação, compartilhamento de poder e promoção da comunicação”, explica.

Atribuições do Auxiliar de Apoio das redes

Além da recepção, são atribuições do auxiliar de apoio das redes realizar marcações e fornecer informações aos usuários, realizar marcações e agendamentos eletrônicos; efetuar inserção de exames e procedimentos no sistema de regulação/marcação; fornecer informações aos servidores e usuários sobre agendamentos e serviços ofertados pela Unidade de Saúde; efetuar dispensação de medicamentos na farmácia. Esse profissional também é responsável por manter a organização de toda a rotina administrativa na Unidade a que estará vinculado, laborar relatório e planilhas, bem como realizar quaisquer outras atividades relacionadas ao cargo.

Segundo a coordenadora da Reap, Andressa Machado, com a implantação do sistema de gestão finalizado desde 2019, o Prontuário Eletrônico tem contribuído, entre outras questões, para um melhor monitoramento e controle na rede de saúde do município.

“Os novos trabalhadores conheceram o Sistema IDS Saúde ou Prontuário Eletrônico, no qual todos os serviços acessados pelo usuário na Unidade ficam registrado no sistema e essas informações são importantes para que a gestão conheça a necessidade de cada unidade, o consumo de todos os setores produtivos das redes de saúde. Essas informações são essenciais para avaliar os dados epidemiológicos de cada unidade e região além de proporcionar planejamento estratégico que otimiza e evita possíveis desabastecimento”, enfatiza.

Avaliação positiva

Para a nova profissional que participou do acolhimento Suyane Oliveira, o momento agora é de colocar em prática tudo que aprendeu. “Estou bem esperançosa. Percebo que o sistema em Aracaju está organizado e isso é muito bom. Achei importante o acolhimento porque foi bem informativo, nos passaram tudo que precisamos saber para não chegarmos perdidos na Unidade. Gostei bastante da iniciativa”, disse.

Outro contratado, Edvaldo Nunes reforça a grande expectativa para o início das atividades e destaca a importância do bom atendimento ao usuário do SUS. “No acolhimento da recepção, devemos estar sempre à disposição da população, pois as pessoas já chegam em situação de fragilidade devido à saúde, e hoje aprendemos ainda mais a sermos humanizados”, afirmou.

Informações e foto SMS