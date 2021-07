Semana será de tempo nublado e chuvas em todo o Estado de SE

Nebulosidade e densidade alta ocasionarão tempo nublado e chuvoso nos oito territórios sergipanos

As chuvas que ocorrem desde as primeiras horas da madrugada de hoje (26), em diversos municípios sergipanos, perdurarão no decorrer de toda a semana em todas as mesorregiões sergipanas. De acordo os estudos do Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe (CMS), o tempo nublado e as chuvas a qualquer hora do dia ocorrerão hoje e amanhã, 27, nos oito territórios sergipanos, sobretudo durante a tarde da terça-feira, no Oeste do Estado.

Segundo o meteorologista do Centro de Meteorologia da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), Overland Amaral, a temporada de chuvas deve se estender até o próximo mês, “Na América do Sul, o sul do Oceano Atlântico está aquecido, o que significa chuvas durante esta semana em toda Costa Leste do Nordeste. A frente fria continua no decorrer dos últimos dias de julho e se estende até o dia 10 de agosto, trazendo chuvas em torno de 40 mm, o que é bastante significativo para o Estado”, explica.

Para a quarta-feira (28), o tempo permanece nublado, com possibilidade de chuvas significativas e distribuídas durante todo o período, ao longo de todas as mesorregiões sergipanas (Agreste, Leste e Sertão). Na quinta-feira, 29, o tempo fica aberto durante a manhã e a tarde nos oito territórios, porém no período da noite, em alguns locais ele pode ficar nublado.

Já na sexta-feira, 30, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado durante todo o período, ao longo de todas as mesorregiões sergipanas, sendo que para o sertão sergipano, a previsão é de chuvas mais significativas.