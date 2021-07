Vereador defende inclusão da ozonioterapia na lista de tratamentos disponíveis na rede pública

O assunto foi tema da reunião entre a secretária municipal de saúde Waneska Barboza, vereador Eduardo Lima (Republicanos), Fátima Cristina, especialista em ozonioterapia, conhecida como “Dra. Ozônio” e seu esposo José Carlos. O objetivo foi apresentar um projeto que leva ozonioterapia como mais uma opção de tratamento de saúde para usuários do município.

Desde a sua descoberta em 1840, o Ozônio, passou a fazer parte de procedimentos medicinais em diversas patologias clínicas. Por ser bactericida, fungicida, anti-inflamatório e auxiliar no tratamento de doenças autoimunes, vem gerando resultados positivos na humanidade como o aumento da imunidade.

O Projeto de Lei (PL), n° 9.001/2017 e a Resolucão 2.181/2018, do Conselho Federal de Medicina (CFM), entendem que no Brasil o procedimento ainda deve ser aplicado de forma alternativa, complementar e experimental.

Na oportunidade a sra. Fátima Cristina relatou que ao longo dos anos várias pesquisas realizadas ao redor do mundo, demonstraram que mais de 200 patologias podem ser tratadas através da técnica.

Cidades como, Camaquã e Gramado, no Rio Grande do Sul, Itajaí, em Santa Catarina, e São Carlos, no interior de São Paulo, já oferecem este tratamento alternativo na rede pública de saúde.

Caso a proposta seja acatada pelo município, Aracaju será uma das primeiras cidades do nordeste a incluir essa terapia nos serviços oferecidos pelo Sistema Unico de Saúde (SUS). “Seria um grande avanço e melhoria para pacientes que tratam feridas de difícil cicatrização, sem contar que existem duas pesquisas em andamento para analisar os benefícios da ozonioterapia em pacientes infectados pelo coronavírus”, destacou o vereador Eduardo Lima.

Estamos sempre buscando trazer novas ideias que beneficiem a população aracajuana.

por Assessoria de Imprensa do parlamentar