Após viralizar, Brahma presta homenagem a vovó sergipana

Na data que celebra o Dia dos Avós, a marca foi surpreendida pela grande mobilização e batizou a Vovó do Trap como a ‘Vovó Brahmosa’

“Vamos marcar a @brahmacerveja e mostrar que eu só a avó que eles estão procurando”, foi com essa frase, acompanhada de uma foto segurando um cartaz, que a sergipana Sônia Maria de Faria, 64 anos, chamou a atenção da cerveja Brahma em uma rede social. A postagem alcançou, até a tarde desta segunda (26), 12,5 mil curtidas.

Após essa grande mobilização, a cerveja Brahma respondeu na postagem de Sônia Maria, que nas redes sociais é conhecida como Vovó do Trap e conta com mais de 200 mil seguidores: “Socorro, travaram meu insta com tanta notificação! vovô, você é brahmosa mesmo! AMEI!!!”, respondeu a Brahma.

Conforme Felipe Nery, coordenador de marketing regional da Ambev, a marca tinha lançado o desafio de encontrar a “Vovó Brahmosa” para que essa pudesse representar todas as avós no seu Dia, comemorado nesta segunda (26).

“Só não contávamos com essa repercussão. Quando vimos, de imediato respondemos, com a certeza que tínhamos sim encontrado a Vovó Brahmosa”, explica Nery.

Ainda segundo Nery, a Vovó do Trap recebeu em sua casa um presente exclusivo e personalizado. Além disso, participou de algumas ações da marca em uma rede social.

Sobre a Vovó do Trap

Quem acompanha Sônia Maria de Faria nas redes sociais não imagina a história de superação que ela passou. Mãe de 4 filhos, que rendeu 7 netos, Sônia foi abandonada pela mãe logo após seu nascimento, chegou a morar na rua e, segundo ela conta, chegou a beber água quente com sal para não passar fome. Por conta disso, sofreu de depressão e ansiedade. Ela nunca conheceu seus pais biológicos, mas isso não a impediu de ser uma mãe e avó exemplar.

Ela diz que é super organizada e odeia bagunça: “O homem da dengue nunca chamou minha atenção aqui em casa, porque eu deixo tudo sempre limpo e organizado”. A Vovó do Trap conta que hora de comer é sagrada. “Preparo a mesa duas horas antes e não aceito que falte ninguém. E ai de quem se atreva a falar do meu macarrão”, conta, sorrindo, Sônia.

Natural de Lagarto-SE, a Vovó do Trap mora atualmente na cidade de Tobias Barreto-SE, distante cerca de 130 km de Aracaju. Por lá, ela é conhecida pela alegria e o jeito simples de viver. Ficou curioso? Segue ela (@vovodotrap) e conheça mais sobre a Vovó Brahmosa 2021.

Por Karlo Dias

Fonte LK