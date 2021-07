Aracaju aplica doses diferentes em gestantes vacinadas com AstraZeneca, diz Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde

Através da Nota Técnica (NT) N°6/2021, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde orientaram os municípios a completar a vacinação de gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca, no mês de maio, com doses da Pfizer ou CoronaVac. Em Aracaju, apenas dez gestantes estavam nesta situação e o município já iniciou contato para agendar a segunda dose.

“Recebemos ontem [26] a orientação do MS sobre intercambialidade das vacinas. O município já está fazendo a busca ativa dessas mulheres e aquelas que estiverem ainda na condição de gestante ou puérpera [menos de 45 dias após o parto]. Apenas essas dez mulheres entrarão nessa contagem, uma vez que Aracaju já não aplica mais o imunizante da AstraZeneca para mulheres nestas condições, por orientação do próprio MS”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

De acordo com a NT, as mulheres que se enquadram nessa situação, no momento de receber a segunda dose da vacina, o município deverá ofertar, preferencialmente, o imunizante da Pfizer/Wyeth, mas, caso não ele não esteja disponível na localidade, poderá ser utilizada a vacina Sinovac/Butantan. Os indivíduos que receberem vacina no esquema de intercambialidade também deverão ser orientados a respeito das limitações referentes aos dados existentes e do perfil de risco benefício.

Local e documentação

A segunda dose será administrada no intervalo previamente aprazado, respeitando o intervalo adotado para o imunizante utilizado na primeira dose, que no caso de Aracaju será de 90 dias após a aplicação da primeira da AstraZeneca.

As gestantes ou puérperas contatadas receberão as doses intercambializadas no auditório anexo à Escola Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos. Para isso, elas devem apresentar os mesmos documentos apresentados no momento da primeira dose: cartão de vacina, documento de identificação com foto e CPF, e comprovante de residência de Aracaju e da condição de gestante ou puérpera.