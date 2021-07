Capitão Samuel quer a reativação do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas

O parlamentar propõe a reativação do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas

O deputado estadual licenciado Capitão Samuel participou na tarde desta segunda-feira (26) na sede da delegacia, de uma reunião com os delegados da Polícia Civil e com o secretário da justiça, Cristiano Barreto. Na pauta, foi discutida a reativação do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas em nosso Estado.

A reunião, teve como objetivo reorganizar esse Conselho e buscar junto ao Governo do Estado, um novo decreto, que possa dar estrutura para que seja reaberto, visando uma política contra as drogas em Sergipe, no sentido de acolhimento, prevenção ou da repressão.

O Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, tem por fim contribuir para o aperfeiçoamento das ações voltadas à prevenção, à redução de danos, à diminuição da oferta, ao tratamento e à reinserção social de pessoas afetadas pelo uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas.

Com informações e foto da assessoria