Cícero do Santa Maria realiza atendimento na Casa de Apoio, no bairro Santa Maria

Toda segunda faço um atendimento na casa de apoio, no bairro Santa Maria.

Lá eu me deparo com diversas demandas. São pessoas que fazem reivindicações por ruas, por postos de saúde, que falam a situação dos canais de nossa comunidade. Todas as demandas são anotadas para serem verificadas e posteriormente a elaboração dos ofícios aos órgãos competentes.

Mas vai além, tem pessoas precisando de médico (temos atendimento com clínico geral – foto 1), de psicólogo, de advogado, de um remédio, exame e até mesmo de algo para comer.

Enfim, a demanda é muita e eu dou o meu MÁXIMO para ajudar com o que eu posso a todas essas pessoas que vão em busca de alguém com quem possa contar. Claro que tem situações que fogem do meu escopo mas na medida do possível tento ajudar a todos.

Quem me conhece aqui no bairro sabe que sempre fiz esse tipo de trabalho e como vereador isso só se intensificou.

Porque pra mim o que mais importa são as vidas das pessoas.

Vereador Cícero do Santa Maria