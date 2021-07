Colisão envolvendo dois veículos de passeio deixa uma pessoa e quatro feridos na dodovia SE-230

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio, deixou um morto e cinco pessoas feridas na rodovia SE-230, conhecida como Rota do Sertão

O acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (27) entre os municípios de Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória e as informações são de que várias ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o local para socorrer as vítimas.

As equipes policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), informaram ainda que um dos veículos fazia o serviço de táxi na região.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para buscar o corpo.