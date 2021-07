Comandante Militar do Nordeste é condecorado por deputados estaduais na Alese

Por iniciativa dos mandatos dos deputados estaduais Luciano Bispo (MDB) e Zezinho Sobral (PODE), a Assembleia Legislativa de Sergipe condecorou, na tarde dessa segunda-feira (26), o Comandante Militar do Nordeste, General do Exército Marco Antônio Freire Gomes, com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. A honraria foi concedida em solenidade restrita no gabinete da presidência, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O deputado Luciano Pimentel (sem partido) também participou do ato.

Sem esconder a satisfação com a homenagem, o General agradeceu, lembrando que é um “militar com origens nordestinas”, fato que aumenta sua contemplação com a honraria sergipana. “Tenho a convicção de que, muito mais do que a pessoa do Comandante Militar do Nordeste, o verdadeiro homenageado aqui é o Exército Brasileiro, especialmente os militares e servidores civis que labutam, diuturnamente, sempre em proveito da nossa gente”.

Em seguida, o General pontuou que há mais de 100 anos que o Exército Brasileiro compartilha com o povo sergipano suas tradições, valores culturais e progresso. “Reforço a imensa honra e gratidão pela homenagem recebida, ressaltando a fortalecida parceria entre o povo sergipano e o Exército Brasileiro”.

“Na Constituição Federal está muito claro o papel do Exército, e uma das nossas principais missões é contribuir para o desenvolvimento nacional, além de fazer a defesa da Pátria. São os dois parâmetros que mais nos aproximam da população. Nessa pandemia nós não paramos. O índice de contaminação no Exército foi maior que a média nacional, mas nós seguimos com as nossas missões”, completou Marco Antônio Freire Gomes.

28BC

O Comandante do 28º Batalhão de Caçadores (28BC), Marco Aurélio Magalhães Cavalcanti, também enalteceu a entrega da honraria ao General. “O Exército Brasileiro tem uma série de ações sociais que são desenvolvidas no Nordeste do nosso País, inclusive contribuindo com os órgãos de Segurança Pública. Há uma gama de atividades sob a responsabilidade do general Marco Antônio Freire Gomes e ele agora estará transmitindo esse Comando, em meados de setembro. Uma homenagem muito merecida por sua contribuição com o nosso Nordeste”.

Zezinho Sobral

Um dos autores da honraria, o deputado estadual Zezinho Sobral destacou as “raízes nordestinas” e a visão humanitária do homenageado. “Estamos falando de um General que trabalhou para aproximar o Exército Brasileiro da sociedade nordestina e sergipana, trazendo a juventude para perto, atraindo o interesse. Além de defender o nosso território, o Exército também tem uma participação efetiva na defesa da sociedade como um todo, acudindo nos momentos de seca, construindo estradas, no enfrentamento da pandemia. É uma mão amiga para todos os momentos”, pontuou.

Luciano Bispo

Por sua vez, o presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo agradeceu aos militares pela relação que o Exército mantém em defesa do País e do Estado de Sergipe. “No combate à pandemia e na construção de estradas, nós sergipanos temos que dar o testemunho do trabalho do Exército. Esse gestor da Alese é uma forma de agradecer ao general por cuidar tão bem da nossa região e do nosso Sergipe durante seus três anos a frente do Comando Militar. Sempre foi uma preocupação desde que cheguei à presidência de aproximar a Alese e o povo sergipano das nossas instituições militares, Exército, Marinha e Aeronáutica”.

