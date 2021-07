Coopanest-SE faz doação de monitor à Maternidade N. Sra. De Lourdes para cirurgias

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) fez a doação de um Monitor Multiparâmetros para a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL). O equipamento é utilizado para cirurgias em recém-nascidos, trazendo mais segurança e qualidade na anestesia. A entrega foi realizada na quinta-feira,22, pelo presidente da Coopanest, Roberto Santos Menezes, e pela anestesista Marília Barbosa Lenik, que foram recepcionados pela superintendente da maternidade, Lourivânia Prado, e a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco.

De acordo com o presidente da Coopanest-SE, Roberto Menezes, o objetivo da cooperativa foi levar aos anestesistas uma atuação segura com relação aos procedimentos anestésicos em recém-nascidos (RN). “Nos preocupamos em adquirir implementos específicos para atuação de anestesia pediátrica em recém-nascidos. Fizemos a aquisição e estamos colocando os aparelhos à disposição da maternidade para uso dos colegas anestesiologistas, para que façam com toda segurança os procedimentos em recém-nascidos”, explicou Roberto, que é anestesista da MNSL e percebeu a necessidade do monitor multiparâmetros, para atender os RN.

Para a anestesista Marília Barbosa Lenik, esse equipamento que foi doado pela Coopanest-SE é muito importante para a MNSL. “A maternidade é referência de alto risco no Estado. Tem uma UTI Neonatal muito grande, com muitos leitos e uma grande demanda de cirurgias neonatais, seja por alguma malformação que precisa ser corrigida logo após o nascimento, como por complicações prematuras. A anestesia neonatal é uma especialidade dentro da anestesia, tem muitas particularidades e requer muito cuidado, muita delicadeza. E quando a gente está com um equipamento de monitorização específico, consegue mais segurança no procedimento. Com essa doação será oferecido um trabalho com mais qualidade e segurança para as crianças do nosso Estado”, pontou.

De acordo com a enfermeira Amanda Nabuco, o equipamento vai ser usado exclusivamente nas cirurgias dos recém-nascidos, já que integram grupos muito especiais, e seus sinais vitais são muito diferentes dos adultos. “Monitores adultos tradicionais para a unidade de cuidados neonatais muitas vezes são imprecisos quando usados em pacientes neonatos”, ressaltou a enfermeira.

Amanda Nabuco acrescentou que doação foi muito importante, uma vez que o equipamento existente na unidade era para adulto e precisava ser sempre formatado para o uso em RN. “Vamos ter uma praticidade maior na assistência e uma assistência qualificada aos recém-nascidos, já que é algo destinado para eles, não é algo modificado’’, reforçou a enfermeira.

A administração da MNSL agradeceu pela doação, em especial o pessoal do centro cirúrgico, local onde o monitor vai ficar instalado. “Agradecemos a Coopanest, em nome do médico Roberto Santos, e que venham outras doações”, reforçou Lourivânia Prado.

