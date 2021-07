Deputado Luciano Bispo leva demandas de municípios à Secretaria de Segurança

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, na manhã desta terça-feira, 27, visitou o secretário de Segurança Pública do Estado (SSP/SE), João Eloy, acompanhado dos prefeitos das cidades de Frei Paulo e Areia Branca, Anderson Meneses e Alan de Agripino, que pediram o apoio do parlamentar para apresentarem demandas das regiões ao gestor da SSP. Na oportunidade, foi pedido ao secretário João Eloy mais segurança para a região Agreste, especialmente para as cidades de Itabaiana, Frei Paulo e Areia Branca.

O deputado estadual Luciano Bispo, agradeceu a João Eloy e ao governador Belivaldo Chagas, pelos trabalhos desenvolvidos na pasta de Segurança Pública. “Estamos preocupados com a segurança púbica no agreste sergipano, sendo essa, uma das cobranças da população”, colocou o presidente da Alese.

Anderson Meneses, o prefeito de Frei Paulo, reforçou que solicitou mais um posto da caatinga para a região e pediu o apoio do presidente da Alese, Luciano Bispo, para que os pedidos sejam atendidos. Já o prefeito de Areia Branca, Alan de Agripino, relatou que na região estava ocorrendo muito roubo de motocicleta, mas que reduziu com o apoio da SSP, que disponibilizou policiais civis e militares para atuarem na região.

“Viemos agradecer o apoio de João Eloy e pedir mais segurança, que vai disponibilizar mais homens para os municípios. Graças a Deus esses roubos diminuíram, sabemos que é impossível, mas queremos que reduza ainda mais”, ressaltou.

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira