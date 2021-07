Edital de Convocação de Assembleia de Fundação de Associação

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Fundação da ASSOCIAÇÃO

COMUNITÁRIA ANTÔNIO MARTINS DOS REIS

A Associação Comunitária Antônio Martins dos Reis, com sede Rua Prefeito

Euclides Nunes, s/n, Povoado São Sebastião, Cedro de São João, Sergipe, CEP

49930-000, vem, representada aqui por Lucas Nascimento Santos, CONVOCAR,

por meio presente edital, todos os interessados e interessadas, para a

Assembleia Geral constitutiva da Associação, que será realizada

VIRTUALMENTE, em razão das restrições sociais da pandemia, no dia

05/08/2021, às 19 horas, com a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação do Estatuto e Constituição da Associação.

2. Eleição e Posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.

A reunião será realizada por meio da plataforma Google Meet ou equivalente,

com identificação dos presentes. Por questões de segurança, o link da reunião

será disponibilizado a partir de quinze minutos antes da sua realização para

aqueles que enviarem e-mail com identificação (RG e CPF) para o endereço

eletrônico rafaelnobre.adv@hotmail.com, manifestando seu interesse em

participar da Assembleia.

Aqueles e aquelas que não puderem comparecer poderão se fazer representar

por um procurador, com procuração respeitando os ditames legais e enviada

até o dia anterior para o mesmo e-mail em que manifestou seu interesse.

Contando com a presença e participação de todos os interessados e

interessadas, subscreve-se o presente edital de convocação.

Lucas Nascimento Santos.

Cedro de São João, Sergipe, 26 de Julho de 2021.