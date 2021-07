Edvaldo cria grupo para discutir projeto de revitalização do Centro de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira iniciou, nesta terça-feira, 27, as discussões sobre a revitalização do Centro de Aracaju. Em reunião com secretários municipais, Edvaldo criou uma comissão que irá se debruçar sobre a situação da região, traçar um diagnóstico e estabelecer um roteiro de ação. A revitalização do Centro é um dos eixos prioritários da atual administração.

“Conforme me comprometi com os aracajuanos, irei trabalhar pela revitalização do Centro da cidade, região importantíssima, que precisa da nossa atenção e atuação. Fizemos uma reunião para tratar do assunto e já tivemos algumas questões colocadas à mesa como a mobilidade urbana, a revitalização das fachadas, a iluminação, a recuperação dos calçadões, a necessidade de investimentos em infraestrutura, o turismo. De modo, que criamos uma comissão que, em breve, nos apresentará um roteiro de como se dará o nosso trabalho. Não é algo simples, precisamos envolver a sociedade, buscar parceiros e recursos, mas daremos os passos necessários para que isto se concretize”, afirmou o prefeito.

Na reunião, o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, apresentou, em linhas gerais, as temáticas que deverão ser abordadas pela comissão. Entre elas estão a mobilidade urbana, os problemas de infraestrutura, a poluição visual, a prestação de serviços públicos na região, a existência de uma numerosa quantidade de imóveis desocupados, a deterioração de prédios históricos, a falta de uma política econômica e de estímulo ao turismo e a cultura específica para a área.

A comissão que irá discutir o assunto terá como membros os secretários Jeferson Passos (Finanças), Carlos Cauê (Comunicação), Alan Lemos (Meio Ambiente), Sérgio Ferrari, (Emurb), Luiz Roberto Dantas (Empresa Municipal de Serviços Urbanos); Luciano Correia (Fundação Cultural Cidade de Aracaju), Renato Teles (Transporte e Trânsito).

