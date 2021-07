Estado de Sergipe avança na vacinação contra a Influenza e alcança 71% da população prioritária

Os esforços empreendidos pelo Estado e municípios para ampliar a cobertura vacinal da Influenza começa a mostrar um resultado muito positivo. Dados desta terça-feira, 27, da Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) dão conta de Sergipe imunizou contra o vírus da gripe 71% da população prioritária.

Até esta manhã foram aplicadas 477.097 doses da vacina para uma população prioritária estimada em 777.554, conforme informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, salientando que há variações nos percentuais de cobertura vacinal entre as categorias e também entre os municípios. A cobertura no grupo criança, por exemplo, alcançou 106% do público alvo enquanto na categoria puérperas, a cobertura foi de 86% e gestante, 84%, índices que estão bem próximos da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde que é de 90%.

A campanha de vacinação contra a Influenza foi exclusiva para os grupos prioritários até o último dia nove. A partir daí, o imunizante foi disponibilizado para a população em geral conforme orientação do Ministério da Saúde. A pessoa que queira se prevenir contra a gripe basta procurar a Unidade Básica de Saúde (USB) referenciada do seu município para se vacinar.

De acordo com Ana Lira, ao fim da campanha, a vacina continuara disponível para os grupos prioritários nas UBS apenas enquanto durar o estoque, uma vez que o imunizante é enviado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) apenas no período da campanha.

Fonte e foto assessoria