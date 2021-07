Grupo Master adquire a marca Colégio Arquidiocesano

O objetivo da ampliação da atuação educacional é promover o fortalecimento da marca, presente em Sergipe há 61 anos, com inovações no que diz respeito a estrutura e oferta de serviços

A história do Colégio Arquidiocesano, que tem protagonismo na educação sergipana por longos 61 anos, será fortalecida com a experiência dos educadores que compõem o Grupo Master.

Quando se fala em Educação, para se obter resultados de excelência, é fundamental unir diversos aspectos, como a modernidade e os investimentos em tecnologias educacionais, por exemplo, mas sem esquecer das particularidades da história de cada instituição de ensino e de seus integrantes. Também é de fundamental importância a manutenção do cuidado com o ser humano.

Na nova formatação, os alunos das duas unidades do colégio serão acolhidos na unidade da Farolândia, com todos os investimentos necessários para a manutenção da história e dos serviços educacionais prestados à sociedade sergipana ao longo desses anos.

História com o Arquidiocesano

O diretor geral do Master, sócio majoritário do grupo, responsável pelas negociações e pelo novo investimento, Jorge Mitidieri, também traz na decisão de ampliação, aspectos afetivos em relação ao Arquidiocesano, pela história como aluno e professor na instituição.

“Estudei seis anos no Colégio Arquidiocesano, até concluir os estudos e ingressar na universidade. Ainda universitário, tive a oportunidade de retornar à instituição de ensino, como professor, onde permaneci por mais 25 anos”, explicou Jorge Mitidieri.

Além dele, diversos outros integrantes da equipe do Colégio Master, entre sócios e diretores, também fizeram parte do Arquidiocesano como estudantes e professores, a exemplo do diretor pedagógico e sócio, Demócrito Diniz; do supervisor pedagógico, Fernando Monteiro; do coordenador de Inglês e sócio, Fábio Noronha e do Professor de Física e sócio Serafim Gonçalves.

Investimentos

A ideia do grupo educacional é ampliar e modernizar a estrutura localizada no bairro Farolândia, que já possui cerca de 15 mil metros quadrados, sem deixar de lado os aspectos e valores já consolidados da instituição, sobretudo no que diz respeito à ética e à fé cristã.

O objetivo é que, em 2022, o espaço passe a incorporar todos os níveis de ensino – do Infantil ao Ensino Médio, por meio de reformulações e investimentos em modernização do prédio.

“Queremos que, a partir da continuidade dos serviços prestados, o Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus continue fortalecido na educação do estado de Sergipe”, complementou Jorge Mitidieri.

Trajetória empresarial

No âmbito educacional, Jorge Mitidieri, que iniciou sua carreira como professor, ingressou na equipe do Master em 2005, onde passou a ser sócio majoritário e diretor geral do colégio ao longo dos anos.

O educador também foi um dos responsáveis pela grande ampliação da marca Master em Sergipe, que antes funcionava apenas com Ensino Médio no centro de Aracaju e, posteriormente, passou a atuar em todos os níveis de ensino, em uma estrutura inédita em Sergipe, dos pontos de vista de amplitude e modernidade, localizada no bairro Jardins.

Hoje, o Master é referência não só em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares, enquanto recordista de aprovações e do primeiro lugar no Enem pela 11ª vez.

O colégio também se destaca em outros níveis de ensino, com a estrutura e serviços oferecidos também ao Ensino Fundamental e a Educação Infantil, com o fortalecimento de vínculo escola-família-aluno, investimentos em esportes, em Educação Bilíngue e multidisciplinaridade, dentre outros importantes elementos educacionais.

Desde o final de 2020, o Master conta com braço educacional de ensino digital, o Master Digital, que oferta na modalidade virtual cursos e revisões preparatórias para o Enem e outros vestibulares.

Já no que diz respeito a outras áreas empresariais, Jorge Mitidieri se destaca com investimentos no segmento agropecuário e como responsável pelas duas revendas exclusivas da Ambev em Sergipe. Devido aos excelentes resultados de ambas, estando entre as três melhores do país nos últimos dez anos, segundo critérios de excelência da própria companhia, ele possui o título de Embaixador Ambev – nomenclatura consagrada apenas a 10 empresários do país e honraria máxima concedida pela empresa.

Marca de Sucesso

A excelência do trabalho educacional do Colégio Master será o modelo de referência para a continuidade do Colégio Arquidiocesano, ampliando a sua qualidade e preservando a sua história.

